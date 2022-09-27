مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسنجح الفريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من تمدد في الشريان الأبهر البطني.وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أن الحالة تم استقبالها من خارج المنطقة كحالة إنقاذ للحياة التي أظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية وجود تمدد كبير و معقد في الشريان الأبهر البطني قرر معه الفريق الطبي إخضاع المريضة للتدخل العاجل حيث قام بوضع الخطة المناسبة للتعامل مع الحالة و ترميم الشريان مع الحفاظ على سلامة تروية الشرايين الكلوية وذلك بتوفير كافة التجهيزات الضرورية و اللازمة في مثل هذه الحالات وتم ذلك عن طريق القسطرة التداخلية و بدون جراحة وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بلغ عدد عمليات جراحة القلب فيها 86 عملية وعملية القسطرة القلبية 803 عمليات خلال الفترة من 1 إلى 15 ذي الحجة 1443هـ.// انتهى //12:58ت م0061