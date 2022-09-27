جيزان 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق27 سبتمبر 2022 م واساحتفت إدارة التعليم بمنطقة جازان اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الـ92، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومدير التعليم بالمنطقة المكلف ملهي عقدي وعدد من المسؤولين بالمنطقة وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.واشتمل الحفل على العديد من اللوحات الوطنية والفقرات المتنوعة تضمنت قصائد شعرية وكلمات وعروضاً مرئية عن الإدارة، وما تم إنجازه من مشروعات تعليمية بالمنطقة خلال السنوات الماضية، إلى جانب العديد من المشاهد المسرحية والأناشيد الوطنية، إضافة لأوبريت غنائي بعنوان "حكاية مجد".// انتهى //12:59ت م0062