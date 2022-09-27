واغادوغو 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسقتل 10 أشخاص على الأقل معظمهم عسكريون في هجوم مسلح نفذه مسلحون في بلدة بمقاطعة "سوم" بمنطقة الساحل شمالي بوركينافاسو.وأفاد بيان للجيش البوركيني أن الهجوم تم أمس على "قافلة إمدادات للسكان ترافقها وحدة من الفوج الرابع عشر أثناء توجهها إلى دجيبو بالقرب من غاسكينديه" بالشمال.وأشار المصدر إلى أن الهجوم خلف "إصابات عديدة" وأن الحصيلة الرسمية الإجمالية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.// انتهى //13:02ت م0064