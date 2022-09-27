الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض يرافقه قيادات الأمانة الذين قدموا للسلام على سموه.واطلع سموه على برامج وفعاليات الأمانة في اليوم الوطني وتفعيل المساحات والحدائق في الاحتفال بيوم الوطن والتوسع في الوصول لجميع أحياء المدينة ومشاركة الجميع فيها.وأعرب سموه عن شكره للجميع, متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.// انتهى //13:27ت م0065