بروكسل 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م واسشارك رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، في الاجتماع الإنساني لكبار المسؤولين الخاص بأوكرانيا الذي جرى في بروكسل.وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الإنساني وسبل تعزيزه في أوكرانيا.وأكد السفير العريفي في كلمته، خلال الاجتماع على دعم المملكة للمجهود الإنساني في أوكرانيا، وشدد على حرص القيادة الحكيمة على إيجاد عملية للسلام تنهي الأزمة، مشيداً بنتائج الوساطة التي سعى لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، للإفراج عن الأسرى مؤخراً، وعرضه - استناداً للمكانة الرفيعة التي يحظى بها سموه لدى المجتمع الدولي -، الوساطة لتحقيق السلام.// انتهى //13:29ت م0066