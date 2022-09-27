الكويت 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 9ر20 نقطة ليبلغ مستوى 98ر7204 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 %.وتم تداول 2ر182 مليون سهم عبر 12859 صفقة نقدية بقيمة 6ر56 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 02ر26 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5383 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 48ر0 % من خلال تداول 04ر97 مليون سهم عبر 4634 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 ملايين دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر38 نقطة ليبلغ مستوى 69ر8071 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 48ر0 % من خلال تداول 2ر85 مليون سهم عبر 8225 صفقة بقيمة 9ر46 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) 2ر24 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5560 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 % من خلال تداول 9ر86 مليون سهم عبر 3604 صفقات نقدية بقيمة 8ر8 ملايين دينار .// انتهى //13:29ت م0067