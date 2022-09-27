الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساختتمت "قافلة الحوار"، التي نظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الثاني والتسعين، جولاتها في محافظات وقرى منطقة الرياض، التي استمرت أسبوع نُفذت خلالها أكثر من 20 فعالية.وانطلقت مسيرة القافلة الخميس الماضي لتجوب محافظات المنطقة بدءاً من الرياض التي توقفت فيها لمدة يومين، ثم عاودت الانطلاق باتجاه محافظة رماح، وفي اليوم الثالث انطلقت لزيارة محافظة حريملاء، ومراكز الجبيلة والعيينة والعمارية، وفي اليوم الرابع وصلت القافلة إلى ضرما والمزاحمية والجلة والقويعية، فيما كانت القافلة في اليوم الخامس والسادس في محافظتي الخرج والحوطة، لتختتم جولاتها التي قدمت خلالها أكثر من 20 فعالية.وتضمنت فعاليات القافلة عدداً من الزيارات من بينها زيارة محافظي المحافظات والمراكز، والأماكن العامة، والأسواق، تم خلالها توزيع أكثر من 4000 علم ومطبوعة ووشاح تحمل شعار اليوم الوطني, إضافة إلى بعض الكتيبات التي تعزز الوحدة الوطنية، وتقوي النسيج المجتمعي.// انتهى //13:35ت م0069