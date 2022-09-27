الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسرأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في الاجتماع السنوي (الخامس عشر) للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة وممثلي الجهات المانحة.وافتتح الاجتماع بكلمة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس جانب (الإنتوساي) في اللجنة، أكد فيها أهمية دعم استقلالية الأجهزة الرقابية والمحافظة عليها.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة، أبرزها المبادرة الدولية للمساءلة في الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (GSAI)، واستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وبحث سُبل تحسين عملية الدعم والتنسيق في اللجنة.يُذكر أن اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) هي المعنية برسم التوجه الإستراتيجي لتنفيذ مذكرات التفاهـم بين منظمة الإنتوساي و(23) شريك تنمية من مجتمع المانحين، وتهدف إلى تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية في الدول النامية.// انتهى //13:36ت م0070