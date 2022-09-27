الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسنفّذت الإدارة العامة لجودة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 90 برنامجًا وورشة عمل، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، استفاد منها قرابة الـ (3000) مستفيد في مجالات مختلفة من جوانب الجودة.وتأتي البرامج تعزيزًا لجودة التدريب والخدمات المقدمة للمتدربين، أولت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمامًا بتنمية القدرات البشرية من خلال الاستفادة المثلى من أفضل الممارسات الدولية، ونقل الخبرات والتجارب المميزة بهدف تطوير رأس المال البشري. حيثوأوضح مدير عام إدارة الجودة بالمؤسسة المهندس أسامة الأزهري أن الإدارة اعتمدت عددًا من المقاييس لتعزيز التحسين المستمر للعمليات التشغيلية، ورفع كفاءة جودة التدريب في المنشآت التدريبية، وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريب والتعرف على احتياج المتدربين، حيث عملت الإدارة على أدوات قياس رضا المتدربين عن الخدمات المقدمة لهم، عن طريق زيارات ميدانية وسرية للمنشأة (المستكشف الخفي)، كما اهتمت بأدوات قياس عبر مسوحات مختلفة اعتمدت على الاستبانات الإلكترونية، ومجموعات التركيز من خلال التواصل المباشر مع المتدربين للإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالجودة، إضافة إلى متابعة تقييم المدربين، وقياس وتحليل نتائج المتدربين، وإجراءات عمل الإرشاد التدريبي داخل الأقسام والورش التدريبية.وأضاف أن الإدارة تعمل على عددٍ من المشاريع التطويرية الداعمة للحصول على الاعتماد المؤسسي؛ منها مشروع دعم المنشآت التدريبية لمواصلة التحسين المستمر في التنظيمات والإجراءات، ومشروع قياس جودة المخرجات، ومشروع بناء منصة رقمية لقياس جودة المهارات العملية بوصفها أداة لقياس وتقييم مهارات المتدربين؛ لتحقيق مستهدف حصول (151) منشأة تدريبية على الاعتماد المؤسسي خلال السنوات الثلاث القادمة.// انتهى //13:39ت م0071