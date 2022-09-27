الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسعقدت اللجنة الدائمة للتخطيط الإستراتيجي الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الحادي عشر يومي الاثنين والثلاثاء 26 - 27 سبتمبر 2022م عبر الاتصال المرئي, برئاسة وزارة الداخلية بالمملكة - دولة الرئاسة للدورة الحالية -، ومشاركة أعضاء اللجنة من دول مجلس التعاون والأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أعمال اللجنة في الفترة الفائتة، وإيجاد الآليات لتطوير وتحديث ذلك مواكبة للمستجدات والأحداث الأمنية خلال هذه الفترة، وسيتم الرفع بالتوصيات اللازمة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم.كما شارك في الاجتماع جهاز الشرطة الخليجية، الذي استعرض الخطة الإستراتيجية للجهاز وعرضها على أعضاء اللجنة.// انتهى //15:13ت م0101