الدوحة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعا بمقدار 63.53 نقطة، أي ما نسبته 0.52%، ليصل إلى 12 ألفًا و351.31 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 200 مليون و491 ألفًا و696 سهمًا، بقيمة 568 مليونًا و988 ألفًا و717.389 ريالًا، نتيجة تنفيذ 18589 صفقة في جميع القطاعات.وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:13ت م0102