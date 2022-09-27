المدينة المنورة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسنفّذ الفنان السعودي راشد الشعشعي عملاً فنياً إبداعياً, يتوسّط ساحة أحد أشهر المهرجانات الثقافية والفنية في مدينة تشونغتشينغ (Chongqing IFS) بجمهورية الصين, بمسمى "بوابة الشرق" يرمز إلى ربط ثقافات وحضارات عديدة.وأوضح الشعشعي في حديثه لـ "واس" أنه استوحى عمله الفني "بوابة الشرق" من عدة عناصر تجمع بين الماضي والحاضر، حيث استمد تصميم العمل من أحد الطرق والممرات الأثرية في العلا, ومن ساقية ماء في الهند, إضافة إلى مكتبة شهيرة في المدينة التي تحتضن المهرجان في الصين, ما يمثّل بوابة للتبادل الثقافي بين دول الشرق، مبيناً أن العمل الفني سوف يستمر على مدى ستة أشهر طيلة مدة إقامة المهرجان الذي افتتح منتصف شهر سبتمبر الجاري, ويقام للسنة الخامسة على التوالي, وتهتم فعالياته بمجالات الفن والثقافة والأزياء والتصاميم بشكل مكثّف.وأشار أن طبيعة العمل هي عبارة عن هرم متعدد المستويات مصنوع من الخيزران الصديق للبيئة بارتفاع 10 أمتار وعرض 16 متراً, قام بتصميمه ليعكس جمالية تموّج الجبال في مدينة تشونغتشينغ, مضيفاً أن الخيزران المستخدم في العمل يمثّل العلامة التجارية في تشونغتشينغ التي كانت ذات يوم جزءاً من هوية مملكتي با وشو القديمتين.// انتهى//15:14ت م0103