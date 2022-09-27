واشنطن 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسزار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, اليوم, المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى رئيس المؤسسة الأستاذ سيثورمان بانشانثن، وذلك ضمن جولة معاليه في الجامعات ومراكز ومؤسسات البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية.واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارة التعليم والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاستشارات العلمية، وإستراتيجيات دعم وتمويل البحث العلمي، ودعم المشاريع العلمية، وتعزيز سبل التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة.وتطرّق اللقاء إلى التعرّف على دور مؤسسة (NSF) في تعزيز التميّز في العلوم، وتقديم برامج متعددة للاستشارات العلمية المستقلة ذات الموثوقية لصانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى التعرّف على البرامج التي تقدمها المؤسسة لدعم المنح البحثية في المجالات كافة.// انتهى //15:14ت م0104