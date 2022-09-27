الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسيُشارك مجمّع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، من 29 سبتمبر الجاري إلى 08 أكتوبر المقبل في واجهة الرياض (إكسبو).وتهدف المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 إلى تعزيز مكانة اللغة والثقافة العربيتين، ودعم منظومة المحتوى الثقافي، وإبراز الجهود المبذولة في مجالات النشر العلمي، والاحتفاء باللغة العربية والعناية بها، ونشر المحتوى العربي وإثرائه.ومن المُقرر أن ينظّم المجمّع ندوتين حواريتين ضمن البرنامج الثقافي المصاحب؛ تُعقد أولاهما في الرابع من أكتوبر المقبل على مسرح القيروان بعنوان: "صديق تعال! هل تتأثر لغتنا بلهجات العمالة الأعجمية؟"، كما ستقام الندوة الثانية في السادس من أكتوبر المقبل على مسرح القيروان بعنوان: "سكّن تسلم! هل سلمت لغتنا؟" .يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى إلى المحافظة على سلامة اللغة العربية، ونشر استخدامها وفق أساليب حديثة، ومعايير عالمية معتمدة.// انتهى //15:15ت م0106