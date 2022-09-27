الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساختتمت الهيئة السعودية للمحامين بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر، فعاليات النسخة الثالثة من ماراثون التطوع القانوني لعام 2022م، وهي مبادرة تطوعية بدأت بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون وتمتد لمدة 10 أيام .وتهدف إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية للمحامين، وتعزيز العدالة الوقائية، ونشر ثقافة الاستعانة بالمحامي، ورفع مستوى الوعي المهني، ونقل الخبرات المهنية، والمساهمة في الإثراء المعرفي والقانوني, وتقدم من خلالها الاستشارات القانونية المجانية للعموم وجلسات الإرشاد المهني للمحامين والمنشآت القانونية، وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.وقد شارك في هذه النسخة أكثر من 140 محاميًا متطوعًا من خلال لجان المحامين التابعة للهيئة، قدموا من خلالها أكثر من 240 ساعة تطوعية و67 فعالية قانونية، استفاد منها أكثر من 13 ألف مستفيد، بمشاركة 15 جهة حكومية ومركزًا تجاريًا في جميع مناطق المملكة.وقد تضمنت الفعاليات العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية الحضورية والافتراضية، بلغت عدد ساعاتها أكثر من 60 ساعة تدريبية، استفاد منها أكثر من 11,000 متدرب، شملت 6 مناطق و10 مدن، هي: الرياض وجدة والطائف والمدينة المنورة وبريدة وعنيزة وأبها وخميس مشيط والدمام والخبر.// انتهى //15:16ت م0107