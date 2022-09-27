مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأطلق معهد تعليم اللغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها بجامعة أم القرى اليوم "البرنامج التَّعليمي في مجال تعليم اللغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها"؛ بالتَّعاون مع جامعة أبوجا في جمهوريَّة نيجيريا، ومشاركة مجمع الملك سلمان العالميّ للغة العربيَّة؛ وإشراف سفارة المملكة العربيَّة السُّعوديَّة لدى نيجيريا، بحضور سفير خادم الحرمين الشَّريفين لدى جمهوريَّة نيجيريا الإتِّحاديَّة فيصل بن إبراهيم الغامدي، والأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالميّ للغة العربيَّة الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، ورئيس جامعة أبوجا الدكتور عبدالرشيد نا الله.وانطلق البرنامج العلميّ بندوة علميَّة -عن بعد- تحت عنوان: (جهود المملكة العربيَّة السُّعوديَّة في خدمة اللغة العربيَّة عامَّة، وفي جمهوريَّة نيجيريا خاصَّة)، قدَّمها عميد معهد تعليم اللغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها الدكتور حسن بخاري، ومن مجمع الملك سلمان العالميّ للغة العربيَّة الدكتور سعد القحطاني لمعلمي اللغة العربيَّة في جمهوريَّة نيجيريا، كما يتضمَّن ثلاث دورات تدريبيَّة متخصِّصة لمعلمي اللغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها في إعداد المواد التَّعليميَّة، واستخدام التّقنية في تعليم العربيَّة.ويأتي البرنامج التَّدريبي امتداداً لعطاء المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، وحرص قيادتها الرَّشيدة -حفظها الله- على استدامة الخير والبذل لصالح الإنسانيَّة، وخدمة العالمين العربي والإسلامي.// انتهى //15:16ت م0108