الدمام 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسافتتح رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش اليوم، فعاليات وأعمال المؤتمر والمعرض السعودي للحوسبة عالية الأداء للعام 2022 في دورته الـ11 تحت عنوان "استخدام الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي لتسريع وتحسين الأبحاث الطبية"، والذي تنظمه كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات في رحاب الجامعة، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية والعالمية موزعين على (39) جلسة علمية وتقنية وورشة عمل وحلقات نقاش ويصاحب المؤتمر هاكاثون تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية ومسابقة أفضل ملصق علمي.وأكد الدكتور الربيش، سعي الجامعة إلى خلق وإيجاد فرص اللقاء وتبادل الخبرات والتجارب، من خلال استضافة هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن التطور والتغيرات المتسارعة في المجال الصحي أحدث قفزة كبيرة في الممارسات الطبية المختلفة في العلاج والتشخيص وطرق الوقاية وكذلك في إدارة المنشآت الصحية والسجلات الطبية والترميز والتصنيف، مما ولّد كم هائل من المعلومات المتراكمة ومن مصادر مختلفة يصعب أرشفتها وتبادلها واسترجاعها ومعالجتها.بدوره، أشار عميد كلية علوم الحاسب الدكتور عبدالله المهيدب، إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على دعوة العديد من أبرز الخبراء والتقنيين والمختصين والمهتمين والممارسين الصحيين، والكيانات التقنية والطبية من داخل وخارج المملكة، للمشاركة في المؤتمر بنحو 50 متحدثاً يمثلون عدة دول، يقدمون 7 جلسات رئيسية و 24 محاضرة علمية وجلسات نقاش و 5 ورش عمل، وبأكثر من 800 متخصص ومهتم سجلوا لحضور هذه الفعالية.ويصاحب المؤتمر هاكاثون تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية, بمشاركة 32 فريقاً يمثلون 14 جامعة سعودية, ومسابقة أفضل ملصق علمي, حيث تم استلام 49 ملصقاً وتم قبول 18 منها للمشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر, فيما تم دعوة أبرز وأشهر الشركات والجهات والقطاعات الرقمية في العالم العاملة في مجال الحوسبة عالية الأداء لعرض ما لديها من آخر التقنيات، مما سيسهم في مزيد من المعرفة والخبرات والتجارب للممارسات الحديثة للوصول إلى مستوى متقدم لكل من يشارك في المؤتمر.// انتهى //15:16ت م0109