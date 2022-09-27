الدمام 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الدورة الرابعة لجائزة عبدالله فؤاد لتعزيز القيم في عدة فئات، شملت الطالب المتميز "عام، تربية خاصة"، المعلم المتميز ، المشروع التربوي المتميز.وتهدف الجائزة إلى غرس وتعزيز القيم، وترسيخها في نفوس الناشئة، ونشر ثقافة التميز في أوساط المجتمع التعليمي والمحلي بالمنطقة، والإسهام في تنمية روح التنافس الشريف، وتشجيع الباحثين لتقديم الدراسات العلمية في مجال تعزيز القيم.وحثت الإدارة كافة مدارسها ومكاتبها ضوابط وتعليمات ومواعيد الترشح للجائزة في نسختها الرابعة، لإتاحة الفرصة للراغبين والراغبات في المشاركة.يُذكر أن الجائزة تُمثل شراكة مجتمعية بين تعليم الشرقية، ومؤسسة عبدالله فؤاد الخيرية منذ العام 1437هـ.// انتهى//15:17ت م0110