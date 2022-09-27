المدينة المنورة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسوقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في العلا وتطويرها لرفع جودة الحياة بالمحافظة، وتحسين إمكانية وصول السكان والزوار لخدمات رعاية صحية ذات جودة عالية؛ سعيًا لتحقيق تنمية الإنسان كمنهجية رئيسة للتنمية الشاملة ضمن "رؤية العلا".وتبلغ قيمة اتفاقية التعاون (500) مليون ريال تستهدف دعم عدد من مشاريع خدمات الرعاية الصحية وتشمل تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وتصميم الخطة الرئيسة للمستشفى ليصبح حرمًا طبيًا مطورًا مستدامًا، وكذلك إنشاء مركز صحي استشاري متكامل شمال العلا، ومشروع تطوير مركز الرعاية الصحية الأولية في "المنشية"، وتطوير مركز الرعاية الصحية الأولية في "الصخيرات".وتضمنت الاتفاقية، المبادرات ذات الأولوية لتطوير الرعاية الصحية في العلا، والتي تشمل تصميمًا مُفصلًا للمبادرات، منها تفعيل مكتب إدارة المشاريع المشتركة للإشراف على برنامج تحول الرعاية الصحية في العلا، إضافة إلى تطوير شبكة الرعاية الصحية، من خلال تفعيل مسارات نموذج الرعاية الصحية، وتطوير الخدمات الميدانية، والصحة الرقمية، وعوامل التشغيل التمكينية، إضافة لتحسين عمليات النقل الطبي الأرضي، وتنسيق وتأمين عمليات الإخلاء الطبي.وستسهم اتفاقية التعاون، في تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسة للتنمية الشاملة والمستدامة ضمن "رؤية العلا" مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية، ومنها القطاع الصحي، لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع بالشراكة مع أهالي وسكان العلا، وذلك في إطار التطوير من خلال عدد من البرامج والمبادرات؛ بهدف تحويل العلا إلى وجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، ووجهة مثالية للمعيشة والعمل.// انتهى //15:18ت م0112