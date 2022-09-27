عمّان 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الأردنية عمّان.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين مجلس التعاون والأردن نحو تكامل اقتصادي في جميع المجالات خدمة لمصالح هذه الدول وشعوبها.حضر اللقاء سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأردن، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، ورؤساء غرف التجارة في الدول الأعضاء في المجلس وعدد من المسؤولين.// انتهى //15:25ت م0114