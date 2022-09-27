الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واستشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في معرض خطوة للتوظيف الذي يقام خلال الفترة من 28 - 30 سبتمبر 2022م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.وتأتي مشاركة المؤسسة انطلاقًا من حرصها على لقاء عملائها ونشر الوعي بالحقوق التأمينية للمشتركين والمقبلين على العمل، وتعزيز الوعي التأميني بالأنظمة والتشريعات المنظمة، والالتقاء بالباحثين عن العمل واستقطاب الكفاءات الشابة المميزة.كما تنظم المؤسسة على هامش المعرض ورش عمل حول تهيئة المقبلين على سوق العمل وشرح لوائح التأمينات الاجتماعية للمشتركين، إلى جانب جناح تعريفي للتوعية بالمنافع التأمينية والخدمات الإلكترونية المقدمة للمشتركين.يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحرص على المشاركة في الفعاليات والمناسبات المختلفة تعزيزًا للتواصل مع الجمهور لنشر الوعي بالمؤسسة ودورها والتثقيف بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية والخدمات التي تقدمها للجمهور.// انتهى //16:29ت م0135