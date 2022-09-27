القاهرة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل حالة جديدة لمريض مصاب بفيروس "جدري القرود".وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بثبوت إيجابية مريض من إحدى الدول العربية "لم تسمها" مصابًا بفيروس "جدري القرود" قادمًا من الخارج، مشيرة إلى عزل المريض بإحدى مستشفيات العزل، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والطبية له ومخالطيه، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية .مما يُذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل أول حالة إصابة إيجابية بفيروس "جدري القرود"، يوم 8 سبتمبر الجاري، لمواطن مصري حاصل على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية.// انتهى //16:30ت م0136