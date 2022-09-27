ابيدجان 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسمنح البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 28.88 مليون دولار لتحسين شبكة الطرق والنقل التي تربط ست بلديات في السنغال وذلك في إطار البرنامج التنموي تحديث المدن وتعزيز اللامركزية.وأفاد البنك الأفريقي للتنمية في بيان، أن القرض يدعم تمويل وبناء 28 كيلومترًا من الطرق الحضرية لاستكمال بعض المشروعات السابقة لاسيما بناء 45.4 كيلومترًا من الطرق و21.6 كيلومترًا من الطرق المعبدة وإعادة تأهيل 11.2 كيلومترًا من الطرق.وأضاف أن برنامج تحديث المدن الذي أُطلق في عام2017م لتعزيز اللامركزية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنغال حصل على تمويل بقيمة 114.34 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية ويغطي البرنامج 13 بلدية في البلاد حتى الآن.// انتهى //16:31ت م0137