الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأقامت الإدارة العامة للشؤون الدينية والدعم المعنوي للقوات المسلحة، لقاءً تعريفيًا بالمسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، بحضور الملحقيات العسكرية للدول المشاركة.وكان قد صدرت موافقة المقام السامي العام الماضي على إقامة المسابقة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الفترة 12 - 19 / 04 / 1444هـ في مكة المكرمة.ورحب المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن الحسيني بالملحقين العسكريين في المملكة، مؤكداً أن المسابقة تهدف إلى تشجيع العسكريين في مختلف دول العالم على حفظ القرآن وتجويده وتفسيره، وإبراز جهود المملكة في العناية والاهتمام بكتاب الله وحفظته، مشيراً إلى مشاركة عدد من المتسابقين العسكريين من الدول العربية والإسلامية والصديقة تزيد عن 40 دولة.من جهته، أوضح نائب المشرف العام على المسابقة اللواء مسفر بن حسن آل عيسى أن قيمة جوائز المسابقة تتجاوز مليونًا وخمسمئة وخمسين ألف ريال، موزعة على أفرع المسابقة الخمسة.بدوره، قدم رئيس لجان المسابقة العميد فهد بن محمد الدوسري، عرضًا مرئيًا تحدث فيه عن نشأة المسابقة وأهدافها وشروط الالتحاق بها وفروعها، وكذلك لائحة التحكيم والرد على استفسارات الحضور.// انتهى //16:32ت م0138