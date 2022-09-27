مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساستقبل دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية كازاخستان علي خان إسماعيلوف اليوم، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، وذلك في ختام زيارة معاليه لكازاخستان التي استمرت ليومين.وبحثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، خصوصًا فيما يتعلق بخدمة الحجاج والمعتمرين.ونقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لفخامة رئيس الجمهورية، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان، وتمنياتهما بدوام النماء والازدهار.وأوضح أن الزيارة تأتي امتدادًا للاهتمام والدعم المستمرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وتأكيدًا على ما يقدمانه من جهود عظيمة وما يسخرانه من موارد مادية وبشرية لخدمة الإسلام والمسلمين من ضيوف بيت الله الرحمن نظرًا لما خص الله - عز وجل - المملكة من وقوع الحرمين الشريفين ضمن أراضيها.وأكد الدكتور الربيعة عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، لافتًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تشهد تطورًا مستمرًا وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة بدعم وبمتابعة حكومة المملكة العربية السعودية والقيادة في جمهورية كازاخستان لزيادة فرص التعاون بين البلدين، وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة.وتطرق معاليه إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمعتمرين خلال العام الجاري، ويأتي من بينها إطلاق منصة "نسك" التي تُقدم حزمة من الخدمات والبرامج إلكترونيًا، وتتيح للراغبين بأداء العمرة اختيار باقات وخدمات العمرة المتنوعة من سكن وخدمات ميدانية، وإصدار تأشيرات الزيارة والعمرة بشكل سريع، موضحًا أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر.وأشاد وزير الحج والعمرة بالتعاون المثمر بين البلدين لتسهيل قدوم نحو 4 آلاف حاج، وما يقارب 36 ألف معتمر، خلال العام الهجري الماضي 1443هـ (خلال العام 2022)، من جمهورية كازاخستان، لافتًا إلى أن جمهورية كازاخستان من ضمن الدول التي يمكن لمواطنيها إصدار تأشيرات السياحة إلكترونيًا للدخول للمملكة وتأدية نسك العمرة بكل يسر وسهولة، مما يمكنهم من التنقل في كافة أنحاء السعودية دون قيود، بالإضافة إلى حاملي تأشيرة دول الشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.وشدد على دور الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في تسهيل إجراءات وصول ضيوف الرحمن من المعتمرين من جمهورية كازاخستان، ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة تضمن تأديتهم لنسكهم بيسر وطمأنينة، وإثـــراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:33ت م0139