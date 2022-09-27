نيامي 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساستقبل الرئيس النيجري محمد بازوم في نيامي مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي أبيبيه آمرو سيلاسي.وأفادت وكالة الأنباء النيجرية أنه بُحِثت خلال اللقاء علاقة النيجر بصندوق النقد الدولي و"التحديات التي تواجه النيجر وكذلك السياسات المتبنَّاة، حيث قدم صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة دعمًا ماليًا كبيرًا للنيجر، وأن هذا الدعم سيستمر.// انتهى //16:34ت م0140