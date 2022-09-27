كينشاسا 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية نهاية أحدث تفشٍّ لفيروس إيبولا في إقليم كيفو الشمالي بشرق البلاد.وقال وزير الصحة الكونغولي جان جاك مبونجاني مباندا في تصريح صحفي اليوم: إن السلطات الصحية أعلنت نهاية تفشي فيروس "إيبولا" الخامس عشر في إقليم كيفو الشمالي، مشيراً إلى أنه بعد إكمال 42 يومًا من الرصد الدقيق لم تسجل أي حالة مؤكدة جديدة للفيروس.وكانت الكونغو قد أعلنت عن التفشي الخامس عشر للمرض في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا عندما ثبتت إيجابية حالة جديدة بالفيروس الفتاك في مدينة بيني بشرق البلاد في 22 أغسطس.// انتهى //16:36ت م0141