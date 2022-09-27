القاهرة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 688.58 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.75 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.11% مسجلاً 9817.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 1.08% ليصل إلى 2267.84 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 0.95% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 3206.41 نقاط.// انتهى //16:46ت م0144