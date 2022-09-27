الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واستُشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في "معرض الخمسة الكبار نيجيريا 2022"، الذي سيُقام خلال المدة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022م في مدينة لاغوس، تحت هوية "صنع في السعودية"؛ لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، والحلول المُستدامة، وعقد شراكات إستراتيجية، وتطوير العلاقات مع العملاء الحاليين وكسب عملاء جدد، وتوفير مزيد من فرص الأعمال وعقد الاتفاقيات والصفقات.وخصصت هذه الدورة لـ"معرض الخمسة الكبار" في نيجيريا، لقطاع استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر غير المُصنّفة، وأنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، وصُنع مُنتجات المعادن اللا فلزية.ويعد المعرض منصّة كبرى لترويج مُنتجات قطاع البناء والتشييد في المملكة، وإبراز جودتها المُنافسة، وتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث تُتيح هذه المشاركة لـ15 شركة من الشركات الوطنية المتخصّصة في قطاع مواد البناء أن تُشكِّل حضورًا في هذه الفعالية الدولية - تحت هوية "صُنِعَ في السعودية" - لتُسهم في عكس وإبراز ما تحظى به بيئات القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية في المملكة من رعاية واهتمام، وما حدث لها من دعم وتمكين وتقدّم وتطوّر.يذكر أنّ حرص "الصادرات السعودية" على المُشاركة في هذه الفعالية الدولية يُعد امتدادًا لمُشاركاتها السابقة في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية من مؤتمرات ومعارض وغيرها، وذلك تحت هوية "صُنِعَ في السعودية" الذي يُعد أحد أهم أذرع "الهيئة" لدعم المُصدِّرين وتمكينهم وتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية، لتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030، المُتمثّلة في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الهيئة الرامية إلى تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير القدرات التصديرية، وتحديد فرص الأعمال التجارية الدولية، والارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.// انتهى //16:55ت م0145