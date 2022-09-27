تبليسي 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالنائب العام لجمهورية جورجيا إيراكلي شوتادزه، وذلك على هامش مؤتمر رابطة المدعين العموم الدولي, الذي ينعقد في تبليسي عاصمة جمهورية جورجيا.واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النيابية والعدلية.كما التقى المعجب برئيس وكالة اليوروجست لاديسلف همران.ونُوقِش خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعُزِّزت العلاقات وطُوِّرت في جميع المجالات.// انتهى //16:57ت م0147