أبها 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسنظم نادي أبها الأدبي أمس احتفالية ثقافية بمناسبة اليوم الوطني ( 92) للمملكة تحت عنوان ( دور الثقافة في دعم المسؤولية الاجتماعية ) .واشتملت الفعالية على عدد من الكلمات والقصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني , كما قدم عدد من المؤرخين أوراق علمية رصدوا خلالها أبرز المراحل والتحولات التي شهدتها المملكة منذ توحيدها والمكانة الدولية الكبيرة التي وصلت لها .// انتهى //17:01ت م0148