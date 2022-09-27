اليوم الوطني / "الدور الاجتماعي للثقافة".. فعالية وطنية بأدبي أبها
الثلاثاء 1444/3/1 هـ الموافق 2022/09/27 م واس
أبها 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واس
نظم نادي أبها الأدبي أمس احتفالية ثقافية بمناسبة اليوم الوطني ( 92) للمملكة تحت عنوان ( دور الثقافة في دعم المسؤولية الاجتماعية ) .
واشتملت الفعالية على عدد من الكلمات والقصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني , كما قدم عدد من المؤرخين أوراق علمية رصدوا خلالها أبرز المراحل والتحولات التي شهدتها المملكة منذ توحيدها والمكانة الدولية الكبيرة التي وصلت لها .
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17:01ت م
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