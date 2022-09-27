الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسعقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، ناقشت خلاله عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة المحالة لها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها أمام المجلس في الفترة المقبلة.وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما جاء في طيات التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1442/1443هـ، والمعلومات والأرقام التي وردت في التقرير التي تتعلق بأداء الهيئة خلال عام التقرير, إضافة إلى مناقشة الطرق التي تسهم في دعم الهيئة لإعداد وتفعيل إستراتيجية بيانات الصحة العامة وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة.يُذكر أن اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية بشكل عام ومشروعات ومبادرات وزارة الصحة بشكل خاص، التي تحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.// انتهى //17:30ت م0154