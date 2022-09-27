جدة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسألزمت أمانة محافظة جدة طالبي رخص (بناء – هدم – ترميم) بالتعاقد إلكترونيًا مع ناقل مسجل لدى منصة مدينتي الرقمية لنقل مخلفات البناء.وأوضحت الأمانة أن التعاقد الإلكتروني مع ناقل مسجل يعد شرطًا لاستكمال إجراءات إصدار رخص البناء، مؤكدة أنه لن يجري احتساب كمية الدمارات الموردة إلى المردم إلا من خلال مركبات مسجلة عبر منصة مدينتي ومزودة بخدمة التتبع سواء كانت لأفراد أو مؤسسات أو شركات.وأصدرت أمانة جدة 1.159 رخصة بناء مرتبطة بعقود إلكترونية، تخضع للتتبع من لحظة تفعيلها لضمان توريد كميات المخلفات إلى المردم، لافتة الانتباه إلى أن المنصة تعمل على الرصد الآلي لحالات الرمي العشوائي لمخلفات الهدم والبناء، حيث سجلت منذ إطلاقها 214 مخالفة رمي عشوائي.// انتهى //17:32ت م0155