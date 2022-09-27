الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساستعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون البيئية الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها النظم الإيكولوجية التي تخدم حياة الناس وأنشطتهم ومجتمعاتهم، وضرورة المحافظة على البيئة لاستدامة المجتمعات البشرية، والتحديات البيئية في المدن السعودية ومشاكل التمدد العمراني دون الأخذ في الحسبان البيئية وتدني نسبة المساحات الخضراء في المدن.جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان " التحديات التي تواجه تطوير المدن السعودية" المصاحبة لمنتدى آثار برنامج التحول الوطني على المدن السعودية المقام على هامش معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- .وعرض فقيها خلال الجلسة المبادرات الوطنية للبيئة والسعودية الخضراء وتأثيرها على المدن، ومنها مراقبة جودة المياه السطحية والجوفية، وتنمية الغطاء النباتي في النطاق العمراني، ومراقبة الانبعاثات والصرف الصحي في المدن، وتحويل 94% من النفايات البلدية عن المردام، والقدرة على التنبؤ للظواهر البيئية والجوية.بدوره قدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علي بن سعيد الغامدي ورقة بعنوان "المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" وتحدث عن التعريف بالمدن الذكية من المنظور البيئي، وكيفية تفاعل المواطن في المدينة مع الفرص التي تتيح الاستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينة، كما تحدث الغامدي خلال الورقة المبادرات والتقنيات للوصول للالتزام البيئي منها مبادرة جودة الهواء، ومبادرة التلوث الضوئي والضوضائي.من جانبه ذكر المشرف العام على الإصحاح البيئي بأمانة منطقة الرياض المهندس ماهر بن محمد عريجة خلال ورشة العمل التي بعنوان "فرص وحلول ذكية لنظافة المدينة" أهم التحديات التي تواجه تطوير المدن السعود مستعرضًا ركائز رؤية المملكة 2030 لتنفيذ برنامج جودة الحياة في المدن السعودية ومنها تطوير المرافق وتطوير المدن وتأمين الخدمات وتغيير السلوكيات، والفرص والحلول الذكية لنظافة وجعل الرياض مدينة عالمية وعصرية.يذكر أن جلسات المنتدى تتواصل على مدار 5 أيام من تاريخ 24 إلى 28 سبتمبر الجاري ويناقش من خلال 10 جلسات حوارية و12 ورشة عمل عدة محاور مهمة بمشاركة 46 متحدثا، تتعلق بالمدن السعودية، ومن ذلك التأثير الإيجابي لمبادرات الرؤية على المدن السعودية ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، كما يمكن متابعة كل ما يتعلق بفعاليات المنتدى والورش المصاحبة له عبر الرابط التالي: https://www.pdce2022.com/live.html.// انتهى //17:32ت م0156