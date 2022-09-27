جدة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة اليوم، الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني " 92 " للمملكة تحت شعار " هي لنا دار "، بحضور مدير تعليم المحافظة الدكتور نايف الزارع، وقيادات وطلاب وطالبات التعليم بالمحافظة، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي في أبرق الرغامة .وتجول سموه لدى وصوله مقر الحفل على المعرض الفني المصاحب " دار وازدهار "، الذي جسّد جملة من مظاهر الأصالة والازدهار في بلادنا وإسهام التعليم في منجزات الوطن وغرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال من خلال عدد من اللوحات الفنية عن الاحتفاء باليوم الوطني وفق الهوية البصرية لليوم الوطني .بعد ذلك ألقى الدكتور الزارع، كلمةً عدّ فيها التعليم من أهم المرتكزات التي يعول عليها الوطن وركن التنمية وعماد النهضة، منوهاً باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بهذا القطاع والدعم المتواصل بلا حدود لبناء إنسان متعلم قادر على الإسهام في التنمية بكل مجالاتها.وفي الختام شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "البوح الأخضر"، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //17:34ت م0157