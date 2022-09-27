الرياض 01 ربيع الأول1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسوقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني «SBJBC»؛ وذلك بغية التعاون في بناء منصة رقمية مشتركة باسم «Saudi UK TechHub»؛ وذلك لربط روّاد الأعمال في كلتا الدولتين بالشركاء والجهات الداعمة المحتملة في كل دولة.وبموجب المذكرة التي وقعها كل من وكيل الوزارة للتكنولوجيا إبراهيم الناصر، ومن جانب المجلس مديره التنفيذي كريس أنيس هوبكنز، سيتعاون الجانبان في تأسيس مجلس إدارة مكون من العاملين في القطاعين العام والخاص السعودي والبريطاني، فيما سيتولى «SBJBC» تسيير أموره المالية وتقديم الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.وتهدف المنصة الرقمية إلى ربط وتعزيز ودعم النظم البيئية التقنية في كل من المملكة المتحدة والسعودية، ولهذه الغاية اتفق الجانبان على العمل معًا من خلال المنصة الرقمية«Saudi UK TechHub» لتمكين نقل المعرفة وتعزيز الاستثمار وبناء العلاقات، ثم تعزيز موقع كلتا المملكتين بوصفهما مركزين إقليميين للتقنية والابتكار.كما ستعمل المذكرة على ربط أصحاب الخبرة ونقل التجربة البريطانية إلى مجتمع ريادة الأعمال السعودي الذي يمتاز بسرعة النمو، وأيضًا التعاون في مختلف المجالات، من ضمنها: جذب المستثمرين وتبادل المعرفة والمواهب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، حيث يعد ذلك هدفًا رئيسًا للمذكرة.وتأتي ضمن مبادرة تهدف لدعم رواد ورائدات الأعمال الرقميين في البلدين الصديقين وتعزيز الفرص الاستثمارية وتبني التقنيات.وستعمل المذكرة على الدفع بالعلاقات بين البلدين لمستويات أعلى، من خلال بناء فرص محققة وواعدة، وتمكين رواد الأعمال للانطلاق في آفاق أكثر رحابة.// انتهى //17:40ت م0159