القاهرة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع بقلقٍ كبير الاشتباكات المُسلّحة العنيفة التي شهدتها مدينة الزاوية الليبية، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحقن دماء المدنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في هذه الاشتباكات.وأشارت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها الصادر اليوم، إلى ضرورة إنهاء حالة المواجهات المُسَلّحة الدموية التي تندلع بين مدة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن الليبية، من خلال تحصين اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر عام 2020م، ضد خطر الانهيار الداهم.وشدد البيان على أهمية السعي الحثيث والعاجل من قِبَل المؤسسات الليبية نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلباً محلياً ودولياً مُلِحّاً.// انتهى //17:43ت م0160