الرباط 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واستلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، دعوة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.تسلم الدعوة نيابة عن ملك المملكة المغربية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلال لقائه اليوم، بالمبعوث الشخصي للرئيس الجزائري، وزير العدل حافظ الأختام عبدالرشيد الطبي.// انتهى //17:44ت م0161