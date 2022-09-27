الخرطوم 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، بالمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر.وأكد رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء ضرورة إنجاز التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والعودة للمسار الانتقالي في ضوء الموقف المعلن من المكون العسكري بالانسحاب من العملية السياسية.ودعا المجتمع الدولي وبريطانيا لحث الأطراف على إنجاز التسوية السياسية والتعاون مع جميع الأطراف على حد سواء.من جانبه، أكد المبعوث البريطاني اهتمام بريطانيا بدعم عملية التوافق السياسي عبر الأليات المتفق عليها بين الأطراف، معربًا عن أمله في أن تتوصل الأطراف بأسرع ما يمكن لاتفاق يقود لتشكيل حكومة مدنية تقود المسار الانتقالي في البلاد، كما أشاد بموقف المؤسسة العسكرية بالانسحاب من العملية السياسية.// انتهى //18:10ت م0165