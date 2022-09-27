مسقط 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسعقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، جلسة مباحثات رسمية في العاصمة العُمانية مسقط.وبحث الجانبان خلال الجلسة العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات، إضافة إلىمناقشة مجمل التطورات الخليجية والعربية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //18:18ت م0166