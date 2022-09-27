الطائف 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم الجولة التعريفية "اكتشف بُعد الطائف"، التي نظمها صندوق التنمية السياحي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف.وأكد رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي كلمته، مواصلة صندوق التنمية السياحي سعيه نحو دفع مسيرة النمو لقطاع السياحة من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير الدعم والحلول التمويلية، وبهدف تطوير عدد من الوجهات السياحية في مدن المملكة الرئيسة، وبما ينعكس إيجابيًا على إثراء تجربة السائح فيها، مشيراً إلى أن "اكتشف بُعد الطائف" ستشكل إضافة مهمة للسياحة في الطائف بكل مكوناتها، وستكون بإذن الله وجهة سياحية تتوفر فيها العديد من الأنشطة المتنوعة، مع المحافظة على طبيعتها، والاستدامة البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية.وناقشت الجهات المشاركة عبر 7 جلسات رئيسة موضوعات ذات علاقة مباشرة بالاستثمار السياحي؛ قدم فيها صندوق التنمية السياحي نبذة تعريفية عن حلوله التمويلية والاستشارات المقدمة وآليات التقديم، فيما استعرضت وزارة السياحة؛ أرقام محافظة الطائف عبر رحلة جمعت بين الطبيعة والمغامرة.وأثرى المتخصصون من ممثلي القطاعين العام والخاص بالمملكة، جلسات الجولة بعروضهم التقديمية ورؤاهم وتقديم مقترحاتهم، التي تمحورت حول مجال الاستثمار السياحي، وبرامج دعم الأعمال المقدمة لمنشآت القطاع السياحي، ودور قطاع السياحة في دعم الشركاء.وتضمنت فعاليات الجولة، إقامة معرض مصاحب بمشاركة العديد من القطاعين، وهم: الغرفة التجارية بالطائف، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، وبرنامج جودة الحياة، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، إلى جانب منظومة السياحة، حيث استعرض المعرض أبرز البرامج والحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة بأسعار تنافسية، إضافة إلى تعريف الزوار من رواد أعمال ومستثمرين ورجال وسيدات أعمال بآليات دعم المنشآت والاستفادة من المنتجات التمويلية، وتقديم الاستشارات بشكل مباشر.يشار إلى أن جولة "اكتشف بُعد الطائف" في نسختها الأولى تهدف إلى إبراز الطائف وجهةً سياحية مهمة في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بمجالات السياحة، إذ تعد صناعة السياحة اليوم في مناطق المملكة كافة، من أكثر الاستثمارات جاذبية، يؤكد ذلك المشاريع الطموحة والضخمة التي باتت تشهدها اليوم مختلف مناطقها.// انتهى //18:28ت م0167