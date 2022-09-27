القاهرة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأعلنت جامعة الدول العربية أن وفدًا برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي بدأ زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لمدة 3 أيام، للاطلاع على آخر التحضيرات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها الصادر اليوم، أن السفير حسام زكي يعقد خلال الزيارة عدة لقاءات مع المسؤولين الجزائريين المُكَلّفين بالإعداد للقمة العربية، فضلاً عن تفقد عدد من المنشآت المخصصة لاستضافة هذا الاستحقاق المهم.وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات والتنسيق بين جامعة الدول العربية والجزائر بوصفها البلد المضيف للقمة العربية، لبحث الجوانب التنظيمية والموضوعية الضرورية لإنجاحها.// انتهى //19:45ت م0180