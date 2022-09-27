الدمام 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية (17) عقارًا تقع بـبلدة أم الحمام بمحافظة القطيف، بطول كيلو و 340 مترًا، وعرض ٣٠ م، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.وأوضحت الأمانة أن نزع الملكيات تقع في شارع الحسن البصري بمخطط (3/422) بالجش؛ بهدف تطويره وتوسعته، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها , وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.// انتهى //19:46ت م0181