عام / نزع ملكية 17 عقارًا لتطوير وتوسعة شارع بأم الحمام بالقطيف
الثلاثاء 1444/3/1 هـ الموافق 2022/09/27 م واس
الدمام 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واس
بدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية (17) عقارًا تقع بـبلدة أم الحمام بمحافظة القطيف، بطول كيلو و 340 مترًا، وعرض ٣٠ م، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الأمانة أن نزع الملكيات تقع في شارع الحسن البصري بمخطط (3/422) بالجش؛ بهدف تطويره وتوسعته، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها , وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.
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19:46ت م
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