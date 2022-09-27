الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسعقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في دول مصر، وتونس، وباكستان، والهند، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، كما التقى مسؤولين في المنظمات الدولية، بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في رومانيا.وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون والشراكة في مجال التقنية والاتصالات وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، إضافةً إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التقنية والبحث والابتكار في التقنيات الناشئة والاتصالات، وتسخير التقنيات الرقمية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.يذكر أن المملكة تشارك في أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يُعقد كل أربع سنوات، وهو أعلى سلطة في الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم من خلاله تحديد السياسات العامة لتحقيق أهداف الاتحاد، وإجازة الخطة الإستراتيجية والمالية للاتحاد لأربعة أعوام قادمة، وتُقرِّر فيه الدول الأعضاء دور المنظمة في المستقبل.// انتهى //19:48ت م0183