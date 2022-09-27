إسلام آباد 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسبحث رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجه برويز أشرف خلال اتصال هاتفي مع رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة، ورفع مستوى التعاون الثنائي من أجل تبادل الخبرات والتجارب الثنائية، بما يحقق التطور للعمل البرلماني بين البلدين.وأوضح بيان صادر عن الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم في إسلام آباد أن الجانبين استعرضا كذلك عددًا من الملفات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات التي تواجهها باكستان بسبب ظاهرة تغير المناخ.وأكد أشرف حرص الجمعية الوطنية الباكستانية على توسعة أطر التنسيق البرلماني المشترك مع مملكة البحرين، والبناء على ما تحقق من تقدم في مستوى التعاون بين البلدين الصديقين.من جانبها أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني دعمها الكامل لدعوة الجمعية الوطنية الباكستانية للتمويل الدولي للتعامل مع كارثة المناخ.// انتهى //19:54ت م0184