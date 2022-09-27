المدينة المنورة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تكريم الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة والتي تنظمها مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وذلك بحضور الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث ومدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم.وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، بعد ذلك ألقى الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث كلمة شكر من خلالها سمو أمير منطقة المدينة المنورة على الدعم غير المحدود الذي تحظى به أعمال الجائزة بالمدينة المنورة، مشيداً بالفائزين وما قدموه من أفكار أهّلتهم للفوز بجائزة المواطنة المسؤولة في مرحلتها الأولى, متمنياً لهم مزيداً من النجاح خلال المراحل القادمة.وبهذا المناسبة، أكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، أن هذه الجائزة تجسد روح العمل الإبداعي والإسهامات الشبابية في خدمة المجتمع، مهنئاً الفائزين على هذا التكريم, مشيداً بمجهودات الجائزة في كل المجالات الاجتماعية، والثقافية، والخيرية.عقب ذلك كرم سموه الفائزين بالجائزة وعددهم 16 مشاركاً ومشاركة وألتقطت الصور التذكارية، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.يُذكر أن جائزة المواطنة المسؤولة هي واحدة من جوائز جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وتقتصر المنافسة فيها على الشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 وحتى 18 عاماً وتجري هذه المنافسة بين المناطق، والتي تشمل عدد من المجالات الإنسانية، والاجتماعية، والصحية، والرياضية، والتقنية، البيئية وغيرها من المجالات الحيوية.// انتهى //19:56ت م0185