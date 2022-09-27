حائل 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل افتتح وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للحقوق المكلف عبدالرحمن بن حمود العبيد في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات اليوم معرض "عطرك" في نسخته الثالثة, والذي يشارك فيه أكثر من 60 جهة من المملكة و الدول الخليجية.وتجول العبيد خلال الافتتاح على أركان المعرض، واستمع لنبذة تعريفية عن المنتجات المقدمة للزوار في المعرض الذي يستمر حتى 5 أكتوبر، كما زار جناح العربات المتنقلة (فود ترك) التي يعمل بها عدد من أبناء المنطقة .// انتهى //19:56ت م0186