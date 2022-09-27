جيزان 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يوم غد حفل إدارة تعليم صبيا ,بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"وذلك بمسرح الإدارة.وأوضح مدير تعليم محافظة صبيا عثمان بن محمد المسملي أن سمو أمير المنطقة سيدشن خلال الزيارة عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة التابعةً للإدارة بمحافظة صبيا والمحافظات التي تخدمها الإدارة بقيمة إجمالية بلغت "٤٥٧٧٠٤٨٠٩" ريالات.وبين أن المشروعات تتضمن ٣٦ مشروعًا ستستفيد منها ١١٥ مدرسة تابعة للإدارة في محافظات صبيا، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، العيدابي، وضمد، وهروب وستخدم أكثر من ٢٥٠٠٠ طالب وطالبة ، وستسهم في الاستغناء عن "٧٣" مبنى مدرسيًا مستأجرًا تبلغ قيمتها الإيجارية "7518784" ريالا.وأكد أهمية زيارة سموه للمحافظة وإدارة التعليم وما ستشهده من تدشين للمشروعات التعليمية الجديدة ومشاركة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات فرحتهم بيوم الوطن في عامه الـ ٩٢.// انتهى //20:00ت م0187