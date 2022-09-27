سكاكا 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة ، قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة ميدان الفروسية بالجوف برئاسة سموه ، وعضوية كل من وكيل الإمارة نائباً لسموه ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ، و أمين المنطقة ، و مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، و مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، ومنصور بن عبدالله العلي ، وفلاح بن سعدون الشمري ، وصالح بن عبدالرحمن الشريدة، و منصور بن عفاش الخالدي ، ومحمد بن مختار العلي أمينًا عاماً للميدان ، وتكليف أحمد بن إبراهيم القايد مديراً عاماً لميدان الفروسية بالجوف.ويأتي هذا القرار في إطار اهتمام وحرص سمو أمير منطقة الجوف ، وسعيه الدائم لرفع مستوى أداء العمل في ميدان الفروسية وتلبية لتطلعات هواة و ملاك الخيل بالمنطقة .// انتهى //20:00ت م0188