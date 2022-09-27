اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الثلاثاء 1444/3/1 هـ الموافق 2022/09/27 م واس
الرباط 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجِّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 1.21 %، بـ 12.044,51 نقطة.
وانخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.08 % ليستقر عند 972,97 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.01 % مسجلاً 905,71 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 303,11 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 626,84 مليار درهم مغربي.
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