الرباط 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجِّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 1.21 %، بـ 12.044,51 نقطة.وانخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.08 % ليستقر عند 972,97 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.01 % مسجلاً 905,71 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 303,11 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 626,84 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:31ت م0194